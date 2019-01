«Je choisis les joueurs à la taille de leur…»

L'ancienne internationale allemande, aujourd'hui âgée de 30 ans, a été choisie par le BV Cloppenburg pour tenter de mener à bien l'opération maintien en 5e division locale. «Ce ne sera pas simple, il ne nous reste que 12 matches pour ça», a-t-elle indiqué dans les médias du coin. Ensuite, forcément, les journalistes se sont intéressés à cette «première» dans le pays et les questions sont devenues un peu bizarres.

Quand un reporter lui a demandé si elle allait porter un gyrophare sur la tête pour prévenir ses joueurs qu'elle allait débarquer dans le vestiaire, pour que les footballeurs puissent rapidement enfiler un pantalon, Imke Wübbenhorst y est allé d'une blague qui est en train de faire le tour du monde… «Bien sûr que non, je suis une professionnelle. Je choisis mon équipe selon la taille de leur pénis, a-t-elle lâché. Le football restera toujours dominé par les hommes. Même si la société continue à changer…»

Elle a ensuite ramener le débat sur le terrain. «Franchement, ce débat glisse sur moi, a assuré celle qui a joué notamment au SV Hambourg et au Sporting Huelva en Espagne. Je veux qu'on me juge en fonction des performances de ma troupe et non sur la question de mon sexe. Je n'aurai aucun problème à affirmer mon autorité. Je suis une institutrice.»

