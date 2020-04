Cavani aurait choisi sa prochaine destination

L'international uruguayen Cristian Rodriguez a-t-il mis un terme prématuré à l'une des intrigues de ces prochains mois? Alors que plusieurs grands clubs européens - dont l'Atlético Madrid et Naples - cherchaient à s'attacher les services d'Edinson Cavani (33 ans), libre de contrat au PSG cet été, celui qui est l'un des plus grands attaquants de l'histoire de son pays devrait conclure sa remarquable carrière à domicile.

Interrogé par la radio «Del Sol FM» sur l'avenir d'Edinson Cavani, son compatriote et coéquipier en équipe nationale, l'actuel capitaine de Penarol - le plus prestigieux club uruguayen - n'a pas laissé poindre le moindre doute. «J'ai son autorisation pour vous révéler qu'il va nous rejoindre à Penarol. Appelez-le, posez-lui la question et il vous le confirmera», a-t-il affirmé.

200 buts avec le PSG

S'il était acquis depuis des mois que «El Matador» ne renouvellerait pas son bail à Paris après sept saisons exemplaires et 200 buts inscrits en matches officiels en Ligue 1, nombreux étaient ceux qui l'imaginaient poursuivre sa carrière en Europe. Notamment à l'Atlético Madrid, où Diego Simeone le voyait bien en coéquipier idéal du Portugais Joao Felix. Ou alors à Naples, le club qui lui avait permis, entre 2010 et 2013, de beaucoup progresser jusqu'à susciter l'intérêt du PSG.

Sélectionné à 114 reprises depuis ses débuts avec la Celeste en 2007 et auteur de 48 buts, Edinson Cavani a déjà participé à trois Coupes du monde et remporté la Copa America en 2011. Un palmarès largement étoffé par un sacre national avec Danubio en Uruguay (2007), une Coupe d'Italie avec Naples (2012) et surtout les vingt titres glanés jusque-là avec le PSG.

