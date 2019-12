A-​​t-​​il «tapé un dab» après s'être fait dribbler?

Samedi dernier, Everton a connu le traditionnel choc psychologique consécutif à un changement d'entraîneur. Les Toffees ont battu Chelsea 3-1 et sont sont ainsi éloignés un tout petit peu de la zone rouge. Mais le geste le plus important de la journée a pourtant été réalisé aux dépens d'un joueur liverpuldien.

Car depuis quelques jours, toute l'Angleterre - ou du moins celle des réseaux sociaux - se pose une question. Celle-ci n'est pas de savoir si les partisans du Brexit vont reconquérir la majorité dans le pays, mais bien de savoir si Alexander Iwobi a tapé, ou non, un «dab» après s'être fait dribbler par un adversaire.

On vous a remis la vidéo dix fois, pour que vous puissiez bien analyser la chose. On y voit le champion du monde français réaliser une jolie feinte de corps dans ses propres 16 mètres pour éliminer son adversaire, c'est un fait.

Mais ensuite? Depuis mardi, ils sont plus de 300 à avoir donné leur avis, 5000 usagers de Twitter ont partagé la vidéo et 18 000 l'ont aimée et la vérité n'a toujours pas émergé. Nous, on dit que oui. Et vous?

