Mourinho et les Spurs font changer les cages

Le voyage en Macédoine du Nord n’aura pas été de tout repos cette semaine pour José Mourinho. Après la demande assez hors du commun d’un journaliste local à la veille du 3e tour qualificatif de Tottenham en Ligue Europa, l’entraîneur des Spurs a vécu un avant-match plutôt mouvementé.

«Il y a eu une drôle de situation. Mes gardiens m’ont dit que le but était trop petit. Je suis moi-même allé voir, et bien sûr, le but était petit. Les gardiens passent des heures et des heures dans des cages et savent quand le but n’est pas à la bonne dimension. Je ne suis pas gardien de but mais je joue au football depuis que je suis enfant. Donc quand je suis allé là-bas et que j’ai tendu le bras, je connaissais la distance, donc j’ai tout de suite su que quelque chose n’allait pas. Nous avons demandé à un délégué UEFA de confirmer et bien sûr, de remplacer par des buts aux bonnes dimensions. Ils étaient cinq centimètres trop petits», a réagi le «Special One» face à la presse

A noter que la partie, finalement remportée 3-1 par Tottenham (buts de Lamela, Son et Kane), a dû être jouée à la Tose Proeski Arena de Skopje car le stade du KF Shkëndija n’était pas conforme. Les joies des qualifications de l’Europa League.

(L'essentiel/JSA)