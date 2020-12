Il est le seul footballeur pro à porter un masque

La Ligue des champions Concacaf (réunissant des clubs d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes) a repris dans la nuit de mardi à mercredi, après avoir été interrompue neuf mois plus tôt au terme des quarts de finale aller. L’Impact de Montréal de Thierry Henry a affronté le CD Olympia, club du Honduras, et a été éliminé malgré une victoire 1 à 0 à Orlando.

Les Canadiens avaient perdu 1-2 à la maison en mars, grâce notamment à l’ouverture du score de Jerry Bengtson. S’il n’a pas marqué face à l’Impact au retour, l’attaquant et capitaine du club hondurien a joué l’intégralité de la rencontre avec un… masque. Un masque noir, frappé du numéro 27 et du logo d’Olympia.

Il continue à marquer

Selon les médias locaux, ce n’est pas la première fois que l’international hondurien de 33 ans se protège ainsi sur les terrains. Apparemment, Bengtson ne quitterait plus son masque, que ce soit à l’entraînement comme en match, depuis la reprise en septembre.

Le footballeur, qui n’est pas spécialement une personne à risque, craindrait d’attraper le Covid-19 au contact de ses coéquipiers et adversaires et, surtout, de contaminer ses proches. «C’est étrange car c’est le seul joueur de l’équipe et de tout le championnat à évoluer avec un masque, a expliqué son entraîneur. Mais cela ne le dérange pas et il continue à marquer des buts».

Olympia affrontera samedi les Tigres de Monterey (Mexique) en demi-finales de la Ligue des champions, avec son attaquant masqué.

