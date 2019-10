Chelsea crucifie l'Ajax en fin de match

Un but de Michy Batshuayi inscrit en fin de match (86e) a permis à Chelsea de s'imposer 1-0 sur le terrain de l'Ajax Amsterdam. Rageant pour le demi-finaliste de la dernière édition qui a tapé le poteau et s'est fait refuser un but.

Pour les Londoniens, cette victoire leur permet de passer en tête du groupe. Autant dire qu'une défaite de Lille à domicile contre Valence éloignerait plus que jamais le club présidé par le Luxembourgeois Gérard Lopez d'une qualification en huitièmes.

Dans l'autre rencontre qui s'est jouée plus tôt mercredi, Leipzig a battu le Zénith Saint-Petersbourg (2-1) grâce à des buts de Laimer et Sabitzer. Rakytskiy avait ouvert le score pour le Zénith.

(L'essentiel)