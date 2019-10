Ronaldo et les siens trop forts pour le Luxembourg

Luc Holtz avait annoncé la couleur avant la rencontre de qualification pour l'Euro 2020. Ce Portugal n'a presque aucun défaut. Vendredi soir, la Seleção n'a pas eu besoin que de quelques fulgurances pour battre le Luxembourg (3-0).

Une course de Nelson Semedo dans le dos de la défense, une sortie tardive d'Anthony Morris et Bernardo Silva, qui n'a pas eu besoin de forcer son talent pour ouvrir le score à la 16e. Forcément la tâche devenait difficile (impossible?) pour un Luxembourg privé du ballon durant une bonne partie de la rencontre.

Deux ou trois incursions de Vincent Thill, mais aussi beaucoup de déchets techniques dans le dernier et l'avant dernier-geste, les Luxembourgeois ont souffert dans l'animation.

Et Ronaldo dans tout ça? Quelques régalades, un retourné acrobatique qui a fait frissonner le stade José Alvalade, et puis cette merveille de lob après une passe en retrait de Chanot interceptée par la star portugaise (2-0, 66e).

Seul face à Morris, l'artiste a fait lever le stade et enterré tout espoir de résultat pour le Luxembourg. Les Lions rouges n'auront pas démérité pour autant, au moins dans l’attitude, et Sinani aurait pu remettre les siens dans la partie s'il n'avait pas été contré par Raphaël Guerreiro dans la surface de réparation (73e).

