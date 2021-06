L’UEFA va modifier le maillot de l’Ukraine

Quelques détails sur le maillot de l'Ukraine pour l'Euro 2020 ravivent les tensions politiques entre Kiev et Moscou. Une carte incluant la Crimée et le Donbass y figurent, ainsi que des slogans repris depuis les manifs de 2014.

Rappel : les deux pays sont qualifiés pour l'Euro... pic.twitter.com/Mhk3csg6hW — ???????????????????????????? ???????????????????? ???????????????? (@nicolas_vilas) June 7, 2021

L'UEFA a imposé jeudi une modification du maillot de l'Ukraine à la veille de l'ouverture de l'Euro de football, jugeant finalement «politique» la mention «Gloire à nos héros» dénoncée par Moscou.

«Après une analyse plus approfondie», ce slogan figurant «à l'intérieur du col» de la tunique ukrainienne est «clairement de nature politique» et «doit donc être retiré (...) en vue des matches de compétition de l'UEFA», a déclaré l'instance à l'AFP.

«Combinaison» avec un slogan

L'UEFA a en revanche validé la carte de l'Ukraine figurant sur le maillot et incluant la Crimée, que Moscou a annexée en 2014, ainsi que des territoires de l'Est contrôlés par des séparatistes prorusses, rappelant qu'elle correspondait aux frontières internationalement reconnues du pays.

Elle a également rejeté la protestation russe visant le slogan «Gloire à l'Ukraine», approuvé par l'UEFA depuis 2018 et qui «peut être considéré comme une phrase générique et apolitique», pour peu qu'il soit analysé isolément. Mais le problème vient de sa «combinaison» avec le slogan «Gloire à nos héros» ajouté plus récemment à l'intérieur du maillot, et qui n'avait «pas été prise en compte» lorsque l'instance a validé l'équipement ukrainien en décembre 2020, reconnaît l'UEFA.

Cri de ralliement

Or, la double formule «Gloire à l'Ukraine! Gloire aux Héros», tirée d'un chant patriotique, était devenue un cri de ralliement lors du soulèvement populaire pro-occidental de Maïdan, en 2014, qui avait évincé un président soutenu par le Kremlin, Viktor Ianoukovitch.

Moscou associe de surcroît ces slogans à des groupes nationalistes de la Seconde Guerre mondiale qui ont combattu les Soviétiques, et la Fédération russe de football avait développé ces arguments mardi dans une lettre à l'UEFA.

«Cette combinaison spécifique des deux slogans est considérée comme étant clairement de nature politique, ayant une signification historique et militariste», développe l'UEFA en ordonnant le retrait de la seule mention «Gloire aux héros».

