En lice pour le pire penalty de l'année

Lors de la 37e journée de Championship, la 2e division anglaise, Bersant Celina a vécu un grand moment de solitude.

Le milieu de terrain de Swansea a pris ses responsabilités en voulant tirer un penalty alors que son équipe était menée 1-0 par West Bromwich Albion. Le malheureux a glissé au pire des moments et a expédié le ballon à deux mètres sur sa droite. Finalement, le club gallois s'est incliné 3-0.

DAMN | Bersant Celina a probablement tiré l'un des pires penaltys de l'histoire hier !

Cette maladresse est survenue à quelques jours de la confrontation face à Manchester City en quarts de finale de la FA Cup. Et Bersant Celina est un ex-joueur de l'académie de City... À la suite de cette action, pas sûr que l'actuel leader de Premier League regrette de n'avoir pas gardé Celina.

Le milieu kosovar Bersant #Celina (Manchester City) est prêté pour 1 an au FC #Twente.

Le joueur kosovar a tenu à s'excuser sur Instagram.

«Tout d'abord, merci aux fans qui ont voyagé hier. Deuxièmement, mon penalty. C'était drôle? Oui. Puis-je contrôler la situation? Non. J'ai glissé. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir coûté quelque chose à l'équipe? Oui, je suis désolé, mais je sais que mon équipe me couvre, quoi qu'il arrive. La chose que j'ai à dire aux gens qui pensent que cela pourrait me démoraliser: vous vous trompez vraiment. Merci pour la motivation».

Bersant Celina est le quatrième joueur de Swansea à avoir manqué un penalty cette saison. Ses coéquipiers ne vont donc pas lui en tenir rigueur.

