Le Fola sorti après une humiliation à Gibraltar

Le Fola aux abois. Les champions du Luxembourg ont été éliminés hier au 1er tour de qualification de la Ligue des champions après une défaite embarrassante face aux Gibraltariens du Lincoln Red Imps (5-0). Inoffensif, le club doyen perdait déjà 2-0 à la mi-temps avant de sombrer complètement lors du second acte. Il sera néanmoins reversé au 2e tour des qualifications de la Ligue Europa Conférence.

Comme au match aller où il était mené 0-2 avant de revenir à 2-2, le Fola s’est fait surprendre en début de match en encaissant rapidement un but de Tjay De Barr qui avait déjà ouvert le score une semaine plus tôt. Laissé seul au second poteau sur un corner, Roy Chipolina avait tout le temps de trouver son coéquipier qui terminait d’une tête à bout portant (1-0, 18e). L’addition aurait même pu être plus salée dix minutes plus tard lorsque Thomas Hym était poussé à la parade au terme d’une attaque venue de la gauche. Entretemps, Idir Boutrif voyait son coup de patte sauvé sur la ligne par un défenseur gibraltarien (22e).

Soirée noire

Dangereux en contre, Lincoln allait finalement doubler la mise avant la mi-temps. Au bout d’une contre-attaque, Gilson Delgado concédait un penalty en tentant d’annihiler une percée de Tjay De Barr. Liam Walker le transformait (2-0, 39e). En seconde période, la révolte attendue des Luxembourgeois accoucha finalement d’une véritable humiliation.

Incapable de se créer des occasions, le club doyen encaissera un troisième but marqué par Kian Ronan sur une passe décisive de Tjay De Barr (3-0, 58e). Quelques instants plus tard, le gardien Thomas Hym crochetait Rosa dans la surface et se voyait expulsé tandis que Liam Walker transformait la sentence (4-0, 68e) pour s'offrir un doublé. Danger numéro 1, Tjay De Barr ponctuait d'un ultime but cette soirée, à classer dans les plus sombres du football luxembourgeois, en ayant plus qu’à pousser le ballon dans les buts (5-0, 73e).

