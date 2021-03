Sam Ramsbottom se souviendra longtemps de ses débuts à Dumbarton, mais pas pour les bonnes raisons. En fin de semaine dernière, ce gardien anglais âgé de 24 ans a quitté Morton, pensionnaire de deuxième division, pour un club situé à quelque 30 km et qui évolue à l’échelon inférieur: Dumbarton. Deux jours après son arrivée, il fêtait son baptême du feu en championnat face à Forfar Athletic, concurrent direct dans la course au maintien. Mais celui-ci a viré au cauchemar. La faute à une action.

On joue la 57e minute lorsque Ramsbottom s’empare tranquillement d’un ballon égaré dans sa surface. Le bloc équipe de Dumbarton en profite pour se repositionner plus haut pendant que celui de Forfar se replie. Le portier décide de poser le cuir à terre mais un attaquant adverse vient au pressing. Sous le coup de l’affolement ou par maladresse technique, Ramsbottom loupe alors totalement son dégagement. La balle rebondit sur le dos d’un défenseur placé devant lui et échoue dans ses propres filets. Ce sera le seul et unique but du match.

Dumbarton just conceded this goal to Forfar.



Welcome back L1 & L2! #ScottishFootballpic.twitter.com/yDe5Cw6eEN — Mozza | Derek ???????????????????????? (@MozzaPlays) March 20, 2021

Battu, Dumbarton réalise une bien mauvaise opération et se retrouve sous pression au classement. Tout cela à cause d’une erreur individuelle. Ce qui a eu le don d’agacer l’entraîneur, Jim Duffy: «Je suis amèrement déçu de perdre le match de la manière dont nous l’avons fait. C’était une erreur très malheureuse de Sam et il le sait. C’est le but le plus bizarre dont je me souvienne à tous les niveaux du football. On a de la peine pour lui parce que c’était son premier match, mais malheureusement, c’est la vie d’un gardien de but. Il n’y a pas de cachette».

(L'essentiel)