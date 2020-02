Moussa Marega: «C'était une grosse humiliation»

Ancien joueur de Vitoria Guimaraes (saison 2016-2017), l'international malien du FC Porto Moussa Marega a eu une très mauvaise surprise dimanche en marquant contre ses anciens coéquipiers.

Après avoir inscrit le but décisif sur la pelouse de Guimaraes (victoire 1-2), l'attaquant a reçu un... carton jaune pour avoir répondu à des provocations lancées par des supporters adverses.

Hors de lui, Marega a adressé des doigts d'honneur aux supporters et quitté la pelouse (71e minute). C'est finalement Wilson Manafa qui a terminé la partie à sa place.

Marega abandona o relvado no D. Afonso Henriques contra a vontade de colegas e equipa técnica#LigaNOS#VSCFCP?? https://t.co/q8tCRvjMxSpic.twitter.com/vRd7LfTtme– VSPORTS (@vsports_pt) February 16, 2020

«C'est triste que ça arrive en 2020»

Ce lundi sur RMC, dans le cadre de l'émission «Team Duga», Moussa Marega est revenu sur les incidents de dimanche. «Ça a commencé à l'échauffement, c'était juste deux à trois personnes, ça doit arriver à tout le monde, on s'en fout, on peut continuer à jouer. Mais quand ça vient de presque tout le stade, il n'est pas possible de continuer à jouer alors qu'on se moque de notre couleur de peau», a déploré l'ancien joueur d'Amiens.

Pour lui, «c'est triste que ça arrive en 2020. Là ça va mieux mais hier (dimanche), c'était beaucoup plus difficile, je me suis vraiment senti comme une merde. C'était une grosse humiliation pour moi. Une fois le match passé, je suis rentré chez moi. Revoir mon fils m'a donné le sourire, comme tous les messages de soutien que j'ai reçus», explique Moussa Marega.

«On aimerait tous que les matchs s'arrêtent, il faudrait un geste fort, a-t-il ensuite développé. Franchement, c'est n'importe quoi les slogans, les photos ''Non au racisme''... Ce n'est pas suffisant».

De plus longs extraits de son témoignage sont à écouter ci-dessous:

? "Hier, je me suis vraiment senti comme une m****. C'était vraiment une grosse humiliation, ça m'a vraiment touché."Invité de #TeamDuga, Moussa Marega, victime de cris racistes à Guimarães ce dimanche, raconte les événements qui l'ont poussé à quitter le terrain #RMCLivepic.twitter.com/fkCZZuFzUT– Team Duga (@TeamDugaRMC) February 17, 2020

?? "On aimerait tous que les matches s'arrêtent : il faudrait un geste fort de la part des arbitres, de la part de la Ligue." ? Moussa Marega réclame un geste fort de la part des institutions pour enfin trouver une solution efficace face au racisme dans les stades pic.twitter.com/Nvgionx3yt– Team Duga (@TeamDugaRMC) February 17, 2020

(L'essentiel)