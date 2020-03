Des jeunes joueurs de la Juve ont le coronavirus

Les jeunes de la Juventus ont contracté le coronavirus lors de leur dernière journée de Serie C contre Pianese, une équipe qui compte quatre malades recensés. Trois ou quatre joueurs de Turin, selon les sources, sont concernés et leur équipe a été placée en quarantaine.

«Cette équipe s'entraîne avec les pros. On verra ce qui va se passer. J'attends de voir ce que dira l'UEFA. J'espère que les nouvelles sont bonnes et, au pire, si on doit jouer sur terrain neutre, on le fera», a réagi Jean-Michel Aulas, dimanche soir. Le président de l'Olympique lyonnais s'e projetant vers le 8e de finale retour de Ligue des champions que son équipe doit disputer à Turin, le 17 mars.

Cet épisode est en tout cas la preuve qu'une contamination intra-équipes, scénario le plus redouté par les instances du sport, constitue en effet un vecteur de contamination extrêmement rapide.

(L'essentiel/Sport-Center)