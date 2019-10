Auteur d'un superbe triplé et d'une passe décisive alors qu'il n'est entré eu jeu qu'à la 52e minute, Kylian Mbappé a éclaboussé de toute sa classe la 3e victoire consécutive du PSG en phase de poules de la Ligue des champions, mardi soir, face au FC Bruges (0-5). Du haut de ses 20 ans, l'attaquant déjà champion du monde avec la France a inscrit son 17e but en C1.

Interrogé par RMC Sport au terme de la rencontre au stade Jan Breydel, Kylian Mbappé a reconnu qu'il pensait débuter le match. «Je voulais rentrer et je voulais montrer qu'il est difficile de se passer de moi», a-t-il affirmé d'emblée au micro de la chaîne française. «Quand je n'étais pas là, les autres ont très bien joué, mais je veux me bagarrer pour garder ma place et aider l'équipe au maximum. Cela faisait déjà deux mois que je n'avais pas pu commencer un match de foot, c'était très douloureux et je veux jouer tous les matchs pour remettre des buts».

Blessé depuis le mois d'août à la cuisse et peu apte à «être à 100%», car «sa cicatrice avait eu un contact avec le nerf», il a dû «prendre son mal en patience». «Maintenant, tout est terminé, et je reviens pour reprendre du rythme», a prévenu la pépite du PSG qui va affronter, dimanche à Paris, l'Olympique de Marseille. «Je n'ai pas voulu envoyer de message, mais on va tout faire pour gagner devant notre public».

(fl/L'essentiel)