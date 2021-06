Lopez s'entoure d'un «recruteur» à Bordeaux

Admar Lopes, qui a été une «pièce maîtresse du dispositif mis en place au LOSC» selon M. Lopez, sera accompagné des recruteurs les plus importants qui travaillaient avec lui à Scoutly Limited. Il aura pour mission de constituer une équipe de premier plan permettant au FCGB de retrouver les sommets de la Ligue 1. «Je suis heureux de retrouver Admar avec lequel nous avons déjà démontré que nous savons construire une équipe taillée pour le plus haut niveau et dont le talent se valorise avec le temps», a déclaré M. Lopez dans un communiqué.

De con côté, Admar Lopes s'est réjoui «de participer à la renaissance de ce grand club qu'est le FC Girondins de Bordeaux auprès de Gérard Lopez. J'y emploierai, avec mes équipes, nos réseaux et les méthodes de scouting les plus modernes». Par le passé, ce "scout" mondialement connu a participé à la construction de plusieurs équipes comme Boavista, le FC Porto ou l'AS Monaco.

Décision de la DNCG attendue avant le 13 juillet

L'annonce de cette arrivée intervient cinq jours après l'accord de reprise annoncé par le Tribunal de Commerce de Bordeaux. Dans deux jours, la direction actuelle des Girondins et notamment son président Frédéric Longuépée, est attendue devant la DNCG, instance devant laquelle elle doit présenter le bilan économique de la saison écoulée, très déficitaire.

A la suite de ce passage, la DNCG a le pouvoir de prononcer une relégation administrative du club au scapulaire en Ligue 2 à titre conservatoire. S'en suivra alors un second passage, avec l'entrée en scène de Gérard Lopez qui devra convaincre le gendarme financier de la Ligue de football professionnel de la fiabilité de son projet et de son modèle économique et sportif. Une décision définitive de la DNCG devrait intervenir avant le 13 juillet.

(L'essentiel / AFP)