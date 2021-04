«Neymar m’a insulté et jeté du scotch au visage»

#neymarjr #neymar Tensions rose in the PSG tunnel between Neymar and Tiago Djalo.. pic.twitter.com/6qevIzViNB — JEBRIL13117 (@jebril14797710) April 3, 2021

Neymar (29 ans) n’a pas montré sa meilleure facette le week-end dernier lors du choc au sommet de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Lille (0-1). En toute fin de match, le Brésilien s’est fait expulser pour un deuxième carton jaune. Il avait réagi suite à un ballon anodin, en bord de touche, en venant pousser Tiago Djalo (lui aussi expulsé).

L’histoire ne s’est pas arrêtée là, puisque la star du PSG a provoqué une bagarre avec son homologue au moment de retourner ensemble dans le tunnel du Parc-des-Princes. Le défenseur du LOSC a tenu a expliqué comment ils en sont arrivés à une telle situation. «Dans le tunnel menant aux vestiaires, il m’a dit des choses que j’ai ignorées. Il m’a même jeté du ruban adhésif au visage. Cela fait peut-être partie du jeu, mais ce qui manque à Neymar c’est un peu de respect.»

Les stars favorisées

Mais Djalo a également critiqué les médias pour leur traitement préférentiel des joueurs les plus en vue, comme le Brésilien. «Les médias? Ils ont une part de responsabilité. Ils finissent toujours par favoriser les joueurs les plus médiatiques qui, au final, sont les plus protégés», a ajouté le latéral portugais. Pourtant, aucun traitement de faveur n’a été accordé à Neymar, qui a été sévèrement critiqué par la presse française et internationale.

Titularisé pour la première fois après deux mois d’absence, Neymar a eu de la peine à gérer ses émotions, comme très souvent lorsqu’il n’a pas le rendement escompté sur le terrain. «Il a recommencé à jouer après six semaines, il était très excité. C’est un joueur très émotionnel, il aime jouer, il aime se battre. C’est un grand compétiteur, il ne méritait pas le carton rouge. Il a été expulsé pour d’autres raisons», a estimé Mauricio Pochettino, mardi en conférence de presse.

L’entraîneur argentin ne se fait aucun souci quant à l’influence de ce carton rouge sur la future performance de Neymar mercredi en quart de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich: «Il a l’habitude de gérer de telles situations.»

