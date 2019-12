Baston générale après un tacle assassin

On joue les arrêts de jeu du match de Liga Lujanense, une ligue régionale de Buenos Aires en Argentine, entre La Union et Social Atlético Television (SAT). La Union mène confortablement 4-1 et fait tourner le ballon dans les toutes dernières secondes de la rencontre.

C'est le moment qu'a choisi Leo, joueur de SAT, pour complètement péter les plombs. Son horrible geste le long de la ligne de touche, aussi dangereux qu'inutile, a provoqué une bagarre générale entre les deux équipes, et le match s'est terminé sous une pluie de coups.

*Produces circular shape stating he clearly won the ball*pic.twitter.com/7HY5kQt1C8– MailOnline Sport (@MailSport) December 19, 2019

(L'essentiel/Sport-Center)