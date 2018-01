Metz poursuit sa remontée en battant Nice

L’entraîneur messin Frédéric Hantz avait déclaré cette semaine que pour se maintenir, le FC Metz devait « être capable de battre aussi des équipes du Top 5». Nice n’est «que» sixième de Ligue 1, mais les Grenats ont montré face aux Aiglons que plus rien ne leur faisait peur dans leur course au maintien.

La 23e journée



Vendredi

Dijon - Rennes 2 - 1



Samedi

Paris SG - Montpellier 4-0

Angers - Amiens 1-0

Metz - Nice 2-1

St-Étienne - Caen 2-1

Toulouse - Troyes 1-0

Guingamp - Nantes 0-3



Dimanche

Lille - Strasbourg 15h

Bordeaux - Lyon 17h

Marseille - Monaco 21h

Avec un gros pressing d’entrée de match, le FC Metz a tenté d’imposer son autorité à domicile, comme face à Strasbourg (3-0) et Saint-Étienne (3-0). Mais les qualités techniques des Niçois ont rapidement pris le dessus sur la hargne des Lorrains.

Fallou devait se sacrifier pour contrer une tête de Sarr (11e), tandis que Kawashima s’interposait devant Lees Melou (12e). Mais la plus grosse occasion était pour Balotelli, un brin trop court pour reprendre correctement une offrande de Lees Melou (27e).

Le rouge qui change tout

Pendant ce temps-là, côté messin, seul le jeu aérien de Rivière dans la surface de réparation permettait aux 13 000 supporters du stade Saint-Symphorien de s’enflammer.

Heureusement pour le FC Metz, l’expulsion de Lees Melou pour un geste dangereux sur Milicevic allait redistribuer les cartes (37e). Enfin, les Grenats mettaient le pied sur le ballon. Et enfin aussi, les hommes de Frédéric Hantz parvenaient à se mettre en position de tir.

Mollet, par deux fois, sonnait la charge (45e). Mais c’est l’inévitable Nolan Roux qui allait à nouveau faire la différence. Plein axe à vingt mètres, l’attaquant messin tentait sa chance et trouvait le petit filet du but de l’OGC Nice (1-0, 50e).

Metz pensait avoir fait le plus dur. Pourtant, le club mosellan retombait dans ses vieux travers. Sur l’une des seules incursions niçoises de la seconde période, Srarfi se jouait de toute la défense lorraine et provoquait un penalty suite à une faute de Niakhaté. En deux temps, Balotelli remettait les compteurs à zéro (1-1, 57e).

Mais décidément, ce FC Metz-là a des ressources mentales qu’on ne lui soupçonnait pas en début de saison. La réaction fut presque immédiate. Une action limpide permettait à Mollet de trouver Roux dans la surface. De demi-volée, le meilleur buteur du FC Metz inscrivait son neuvième but de la saison (2-1, 62e). «On est en confiance, on tente des choses et ça fonctionne» se réjouissait Nolan Roux après la partie.

La gestion de la fin du match était elle aussi presque parfaite et le club à la croix de Lorraine enregistrait un troisième succès consécutif sur ses terres. La lanterne rouge revient à cinq longueurs de la place de barragiste. Plus que jamais cette saison, le FC Metz peut croire à un possible maintien.

#FCMOGCN H-1 Voici le 11 de départ des Grenats pour la réception de l'@ogcnice ! pic.twitter.com/ZfuPS9Zbsa — FC Metz ☨ (@FCMetz) 27 janvier 2018

Bernard Serin et le FC Metz ont remis ce soir un chèque de 11 118€ au Comité Mosellan du Secours Populaire Français grâce aux 3€ reversés pour chaque billet de Metz - Amiens vendus ! Un grand merci à tous ! pic.twitter.com/CkW7IuZ9yx — FC Metz ☨ (@FCMetz) 27 janvier 2018

#FCMOGCN (2-1) TERMINE ! Les Grenats signent un 3ème succès consécutif à domicile grâce au doublé de Nolan #Roux ! #AllezLesGrenats pic.twitter.com/JWGWbs2v4F — FC Metz ☨ (@FCMetz) 27 janvier 2018

Le doublé pour le serial buteur du @FCMetz : Nolan Roux

Son 9e but cette saison ⚽#FCMOGCN pic.twitter.com/JXpzU0zO2l — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 27 janvier 2018

(Philip Di Filippo/L'essentiel)