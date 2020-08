Gomis victime d'un angoissant malaise

Les images font froid dans le dos. Lors d’un match de championnat d’Arabie saoudite entre Al-Ahli et Al-Hilal, Bafétimbi Gomis a été victime d’un malaise. À la 12e minute, suite à un corner, l’attaquant français de 35 ans est tout d’abord apparu inquiet, marchant lentement, tête baissée et bras ballants. Il s’est ensuite agenouillé, avant de s’allonger au sol.

Devant une telle scène, les joueurs alentours sont immédiatement venus à son chevet, rapidement rejoints par le staff médical d’Al-Hilal. L’ancien joueur de Saint-Étienne, Lyon, Marseille et Galatasaray s’est toutefois rapidement remis et a même terminé la rencontre.

Selon toute vraisemblance, Gomis a subi une syncope vasovagale. Un trouble marqué par une baisse rapide de la pression artérielle accompagné, le plus souvent, d’un ralentissement de la fréquence cardiaque qui peut entraîner une perte de connaissance temporaire.

Ce n’est pas la première fois que l’ancien international tricolore est confronté à ce type de malaise. Ce fut déjà le cas en 2015 et 2017, avec Swansea et Galatasaray.

Devant l’inquiétude générale, Bafétimbi Gomis s’est fendu d’un message sur ses réseaux sociaux pour rassurer tout le monde: «Merci pour vos nombreux messages. Plus de peur que de mal.»

Thanks for your many messages.



More fear than harm.



We will continue to fight for @Alhilal_FC to be champion.



Thanks again, your lion who loves you very much.

???? pic.twitter.com/kMimATY5Ya