Grâce au 52e but de Cavani, l’Uruguay passe en quarts

L’Uruguay et le Paraguay se sont qualifiés jeudi pour les quarts de finale de la Copa America 2021 en battant respectivement la Bolivie à Cuiaba (centre du Brésil) et le Chili à Brasilia, sur le même score de 2-0. Ces résultats éliminent la Bolivie, qui ne peut plus mathématiquement accéder au prochain tour. Côté uruguayen, l’ouverture du score est intervenue sur un centre de Giorgian De Arrascaeta dévié par le défenseur bolivien Jairo Quinteros puis par son gardien Carlos Lampe, buteur contre son camp (40e). Edinson Cavani a ensuite doublé la mise en reprenant un centre parfait du jeune Facundo Torres (79e). Il s’agissait du 52e but du «Matador» en sélection.

Le Paraguay a défait le Chili, qui était déjà qualifié, grâce à une tête de Braian Samudio (33e) et un penalty de Miguel Almiron (58e). Derrière l’Argentine qui domine ce groupe A avec 7 points se trouvent le Paraguay (6 points), le Chili (5) et l’Uruguay (4). Les quatre premiers de chaque groupe de cinq se qualifient pour les quarts, et la Bolivie, qui ne compte aucun point, est donc éliminée, à une journée de la fin du groupe.

Enjoy Edinson Cavani's goal for Uruguay vs Bolivia at #CopaAmerica2021 Well timed finish. Sancho and Cavani will be



Remember you can check out your favorite content online with #MadarakaLife Telkom wanakupea 1GB every month for life for 100bobpic.twitter.com/p8ZRG269lP