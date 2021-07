Sam Astley, le nouveau héros de l’Angleterre

Un Britannique qui avait remporté des places pour assister mercredi à la demi-finale de l'Euro de football, entre l'Angleterre et le Danemark, a préféré les donner à des proches afin de tenir sa promesse de faire un don pour lutter contre le cancer du sang. Sam Astley, 24 ans, a regardé la demi-finale remportée par l'équipe anglaise depuis son lit d'hôpital mercredi soir, avant une opération jeudi matin pour donner sa moelle osseuse et ses cellules souches, comme il s'y était engagé.

«Ma petite amie a remporté lundi dans un concours des billets pour le match», a expliqué à la BBC le jeune homme originaire des West Midlands, «mais évidemment, comme il était prévu que je fasse ce don aujourd'hui, je n'allais en aucun cas le repousser». Sam Astley s'était engagé six semaines auparavant à donner ses cellules souches lors d'un tournoi de football caritatif organisé par un ami de sa partenaire, qui «souffre lui-même d'une forme de cancer du sang», a-t-il expliqué au média local Stourbridge News.

«Nous ne le remercierons jamais assez»

«Sam nous a montré quel véritable héros il est, en refusant l'occasion unique de voir l'Angleterre jouer à Wembley afin de donner à une personne atteinte d'un cancer du sang ou d'une maladie du sang une meilleure chance de survie», a salué Henny Braund, directrice générale de l'organisme auprès duquel le jeune homme s'était inscrit comme donneur, «Nous ne le remercierons jamais assez».

Gemma Peters, PDG de l'association Blood Cancer UK, et l'international anglais Gary Lineker ont relayé l'histoire sur Twitter, appelant leurs contacts à trouver en remerciement de son geste une place à Sam pour la finale, qui aura lieu dimanche à Wembley. Une demande qui a reçu un vaste soutien en ligne, au point d'arriver aux oreilles de Vivo, le sponsor de la compétition.

Un porte-parole du fabricant de smartphones a remercié M. Astley pour «son don désintéressé qui sauvera des vies», annonçant offrir des billets pour la finale au jeune homme et à sa compagne, qui avait aussi dû renoncer au match mercredi après avoir été identifiée comme cas contact d'une personne positive au Covid-19. En convalescence à l'hôpital après son opération qui s'est bien déroulée, le jeune homme de 24 ans a remercié dans un tweet Gary Lineker et les internautes pour leur soutien et «tous les merveilleux messages» qu'il a reçu.

(L'essentiel/afp)