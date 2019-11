Cambriolé pendant son match contre le Benfica

L'attaquant international burkinabé de Lyon Bertrand Traoré a été victime d'un cambriolage mardi soir pendant la rencontre de Ligue des Champions entre l'OL et le Benfica (3-1), a indiqué mercredi la police.

L'entrée de son domicile de Chassieu, dans la banlieue est de Lyon, et un coffre-fort se trouvant à l'intérieur ont été fracturés, a ajouté la police, précisant que lorsque les agents ont arrivés sur place vers 21h20, le ou les cambrioleurs avaient déjà quitté les lieux.

Un préjudice de 300 000 euros

Dans le même temps, l'ailier burkinabé, remplaçant au coup d'envoi, faisait son entrée en jeu sur la pelouse du Groupama Stadium. Il a même inscrit le troisième but lyonnais qui a scellé la rencontre à la 89e minute.

Selon le site d'information Lyon Mag, d'importantes sommes d'argent et des montres de luxe lui ont notamment été dérobées, pour un préjudice pouvant atteindre la somme de 300 000 euros. L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale.

Une habitude!

En février dernier, trois joueurs de l'OL, dont l'attaquant néerlandais Memphis Depay, avaient déjà été cambriolés en région lyonnaise pendant le match qui se jouait à domicile contre le Barça (0-0).

En septembre 2018, le même Depay avait déjà été dévalisé pendant une rencontre à Lyon contre Nice, cette fois pour un butin estimé à plus d'un million d'euros. Plusieurs joueurs et dirigeants du championnat de France ont déjà été victimes de ce type de forfaits au cours des dernières années, notamment à Marseille et Paris.

(L'essentiel/afp)