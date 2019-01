La Juventus éliminée par l'Atalanta en quarts

Il s'agit de la première défaite de la Juventus dans une compétition nationale cette saison, puisque les Turinois sont toujours invaincus après 21 journées de Serie A (19 victoires et 2 matches nuls). Pour la première fois depuis 2014, la Juventus ne réussira donc pas le doublé Coupe-Championnat.

Mercredi, les Turinois sont tombés face à une magnifique Atalanta, meilleure attaque du championnat d'Italie. L'équipe de Gian Piero Gasperini n'a pas laissé respirer la Juventus, qui a semblé marquée physiquement et a été rapidement privée de son défenseur central et capitaine Chiellini, sorti sur blessure. Les buts bergamasques ont été inscrits par Castagne (37e) et Zapata, auteur d'un doublé (39e et 86e).

La Fiorentina en demies en humiliant la Roma

Après un début de saison très compliqué, au cours duquel l'entraîneur Eusebio Di Francesco a été très contesté, la Roma avait réussi à redresser la barre, enchaînant quatre succès en Serie A entre décembre et janvier. Mais dimanche, le club de la capitale avait déjà donné des signes de rechute en laissant revenir l'Atalanta Bergame de 3-0 à 3-3 lors de la 21e journée de Serie A.

Ce n'était qu'un avant-goût et mercredi les giallorossi ont sombré dans des proportions invraisemblables contre la Fiorentina, déchaînée et impressionnante par la vitesse et l'efficacité de ses attaquants. Le jeune Chiesa a inscrit un triplé, Simeone un doublé et les deux autres buts ont été inscrits par Benassi et Muriel.

Du côté de la Roma, qui a fini à 10 après l'expulsion de Dzeko, Kolarov avait ramené le score à 2-1 et le seul point positif est le retour de blessure du capitaine De Rossi. Alors que les Romains, 5e de Serie A, ont un rendez-vous très important dimanche contre l'AC Milan (4e) en championnat, la position de Di Francesco est de nouveau très fragilisée.

(L'essentiel/afp)