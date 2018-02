10 000 euros d'amende pour Nicolas Douchez

Me Caroline Toby, avocate de Nicolas Douchez a salué une «décision pécuniaire» tenant compte «de l'attitude de M. Douchez à l'audience». Pour l'avocate, le jugement sanctionne principalement «les faits reconnus, c'est-à-dire les dégradations matérielles». L'ancien gardien remplaçant du PSG avait été interpellé et placé en garde à vue le 26 octobre à l'aube à Paris, au domicile de la victime. Les policiers avaient fait le constat d'un «appartement sens dessus-dessous, beaucoup de meubles dégradés ou cassés». La victime, une jeune femme de 27 ans a refusé de porter plainte. Elle était revenue sur ses accusations initiales de coups, affirmant avoir été dénudée et bousculée par son ami ivre.

«Ce qui s'est passé ce soir-là, ce n'est pas le reflet de ma personnalité», avait déclaré le footballeur lors de l'audience, contrôlé avec 1,64 gramme d'alcool dans le sang. Il avait reconnu être allé «beaucoup trop loin», exprimant ses «regrets». Il a décidé de ne pas faire appel de la décision.

Reconversion compliquée

Le tribunal correctionnel a par ailleurs rejeté la demande de non-inscription au casier judiciaire. Le footballeur de 37 ans envisageait de devenir entraîneur. La reconversion dans ce métier nécessite un casier vierge. Selon son avocate, une fois l'amende réglée, M. Douchez pourra cependant revenir devant le tribunal pour demander une non-inscription, qui, selon elle, «sera très probablement acceptée».

À 37 ans, le footballeur affiche une belle carrière. Après des débuts professionnels au Havre (1999-2004) et au FC Toulouse (2004-2008), il était devenu le gardien titulaire du Stade rennais (2008-2011), avant de rejoindre le PSG en 2011. Alors qu'il officiait depuis 2016 au RC Lens, le club de Ligue 2 avait pris la décision en novembre dernier de suspendre le joueur pendant 20 jours, à la suite de cette affaire. Depuis sa mise à pied, il n'a pas rejoué de match de L2.

(L'essentiel/AFP)