Alexis Sanchez déçu de ses débuts à ManU

Alexis Sanchez est devenu en janvier le joueur le mieux payé du championnat d'Angleterre. Son transfert d'Arsenal chez l'ennemi mancunien a forcément catalysé toute l'attention. Mais depuis son arrivée chez les Red Devils, force est de constater que la sauce n'a pas encore pris. Le Chilien n'a inscrit jusqu'ici qu'un seul but sous ses nouvelles couleurs et n'a pas encore véritablement pesé de tout son poids sur les performances de l'équipe dirigée par José Mourinho. Le week-end dernier, lors du quart de finale de Coupe d'Angleterre remporté par United face à Brighton, le nouveau n°7 mancunien était même sur le banc des remplaçants.

En déplacement en Suède avec son équipe nationale pour y disputer un match amical, avant d'enchaîner avec une autre rencontre au Danemark, Sanchez en a profité pour évoquer ses débuts difficiles avec Manchester United, relaie le quotidien britannique Mirror. «Comme je suis très exigeant avec moi-même, je m'attendais à quelque chose de mieux», a avoué l'attaquant.

«Personne n'est fâché avec lui»

«Après mon arrivée à United, ça a été dur de tout changer très rapidement. C'est la première fois que je change de club en janvier et c'était très abrupt. J'ai même hésité à venir ici (NDLR: en Suède). J'avais demandé la permission de manquer ces matches pour rester en Angleterre, mais après je me suis ravisé et j'ai parlé avec Claudio (NDLR: Bravo, gardien et capitaine incontournable de la Roja jusqu'à la fin des qualifications pour la Coupe du monde) et je lui ai dit qu'on devait tous être unis».

Le Chili a manqué son billet pour le Mondial en Russie cet été, notamment après deux bourdes de Bravo lors du dernier match de qualification de la zone Amérique du Sud. Pas sélectionné pour cette tournée scandinave et très critiqué au pays, le gardien remplaçant de Manchester City, 34 ans, pourrait décider de prendre sa retraite internationale. «Personne dans l'équipe n'est fâché avec lui», a assuré Alexis Sanchez.

«En tant que groupe nous parlons entre nous et nous disons les choses en face. La porte est ouverte pour lui. Nous savons qu'il est le capitaine, le joueur le plus important que nous ayons, et qu'il nous a offert de nombreux triomphes. Mais il décidera avec ses propres raisons. Il a besoin de temps pour réfléchir. C'est sa décision et nous la respecterons. Nous sommes une famille et Claudio en fait partie».

(L'essentiel/duf)