«Il n'y a jamais eu autant de gens qui m'ont parlé du Danemark!». Sidsel Pedersen, Danoise de 22 ans qui a grandi au Luxembourg, résume l'engouement qui grandit autour de la sélection scandinave depuis le malaise cardiaque qui a frappé en plein match sa star Christian Eriksen le 12 juin. Un incident qui a «mis tout le pays sur pause», mais qui l'a soudé autour de son équipe nationale, qui affronte l'Angleterre ce mercredi soir (21 h) en demi-finales.

«On sent vraiment que l'équipe nationale a rassemblé toute la nation danoise, assure Lars Kornmod, qui était au stade à Copenhague lors du malaise d'Eriksen. On n'a pas les meilleurs joueurs, mais on a la meilleure équipe». L'euphorie a aussi gagné les 1542 Danois vivant au Grand-Duché. Pour les derniers matches, plusieurs dizaines se sont ainsi réunis sur des terrasses pour vibrer ensemble. Alors qu'il était au bord de l'élimination au premier tour, le Danemark rêve d'un exploit semblable à celui de 1992, quand il était devenu champion d'Europe alors qu'il n'était pas censé être qualifié.

Dans cette quête, les partenaires de Simon Kjaer peuvent compter sur un soutien qui va au-delà des 5,8 millions de Danois. «Quand j'ai mon maillot en ville, beaucoup de gens me disent que comme leur équipe est éliminée, ils supportent le Danemark, s'amuse Sidsel Pedersen. On est devenus l'équipe préférée de tout le monde et, même si on est leur troisième ou cinquième choix, ça me va».

(Tom Vergez/L'essentiel)