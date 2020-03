Le Luxembourg face au Monténégro et à Chypre

Promu en Ligue C, la troisième division de la Ligue des Nations, qui ne s'est pas franchement simplifiée pour sa seconde édition, le Luxembourg sait à quels adversaires il va se frotter de septembre 2020 à juin 2021, pour ce qui devrait marquer l'entrée en service du nouveau stade national. Versé dans le chapeau 3 de son niveau, le Luxembourg de Luc Holtz hérite de l'Azerbaïdjan, du Monténégro et de Chypre. L'équipe nationale avait affronté l'Azerbaïdjan en éliminatoires de la Coupe du monde 2014. Bilan: deux matchs nuls 0-0 et 1-1.

Le Luxembourg pourrait arriver en terrain connu dans cette poule A, puisque des matchs amicaux contre Chypre et le Monténégro sont programmés en mars. Une répétition générale, si ces rencontres sont maintenues. Et quoi qu'il arrive le Luxembourg ne jouera pas pour rien. Cette édition de la Ligue des Nations offre deux billets pour les barrages de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. De quoi rêver un peu à un exploit? On verra sur le terrain...

Encore un France-Portugal

La Ligue des Nations A, qui regroupe les meilleures équipes de l'UEFA, a accouché de quelques belles affiches. Ainsi, un remake de la finale de la dernière Coupe du Monde, gagnée par la France contre la Croatie, se déroulera dans le groupe A3. Ce groupe verra aussi un remake de la finale de l'Euro 2016, entre la France et le Portugal. La Suède complète la poule.

Nos voisins belges héritent de l'Angleterre, du Danemark et de l'Islande dans le groupe A2. L'Allemagne affrontera elle l'Espagne, l'Ukraine et la Suisse dans le groupe A4. Enfin, le groupe A1 mettra aux prises les Pays-Bas, l'Italie, la Bosnie-Herzégovine et la Pologne.

(L'essentiel)