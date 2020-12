L'avenir de Gerard Lopez incertain à Lille

Le Luxembourgeois Gerard Lopez sera-t-il encore le président du LOSC? Rien n'est moins sûr d'après L’Équipe, qui annonce la tenue d'une réunion cruciale, ce mardi, entre l'homme d'affaires à la tête du club et le fonds d'investissement Elliott, qui a financé le rachat du club en 2017.

Au cœur des tensions, le prêt de 130 millions d'euros contracté par le fonds. Une dette difficile à rembourser dans le contexte actuel. Des droits télés amputés suite à l'imbroglio Médiapro, de grandes pertes de revenus au niveau de la billetterie et des rentrées insuffisantes sur les ventes de joueurs, le compte n'y est pas pour les investisseurs.

Bien qu'elle résulte de facteurs externe, cette situation pourrait donc être imputée à Gerard Lopez, qui serait alors possiblement remplacé par Olivier Létang, ancien président exécutif du Stade rennais. Le natif d'Esch-sur-Alzette peut pourtant se targuer d'une excellente dynamique sur le plan sportif. Actuellement leaders du classement en Ligue 1 et qualifiés en 16e de finale de l'Europa League, Lille et son entraîneur Christophe Galtier proposent l'un des jeux les plus alléchants de France.

(th/L'essentiel)