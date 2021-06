À peine papa et déjà de retour à l'entraînement

C'est ce qui s'appelle un aller-retour express. Quelques instants après le revers du Stadio Olimpico de Rome, Yann Sommer avait embarqué dans un vol en direction de Cologne, où sa femme s'apprêtait à mettre au monde le deuxième enfant du couple. La bonne nouvelle est arrivée vendredi matin: Nayla est née et tout le monde va bien!

La communication de l'Association suisse de football avait laissé planer le doute quant à sa participation au match capital de dimanche, à Bakou, face à la Turquie. Le dernier rempart de l'équipe de Suisse a levé le doute, un peu à la surprise générale, vendredi matin, en arrivant «en uniforme» sur la pelouse du terrain des «Tre Fontane», là où l'équipe de Suisse a ses quartiers romains.

.@YannSommer1 als stolzer zweifacher Vater wieder beim Team Gratulation dir und der Familie und willkommen zurück, Yann! pic.twitter.com/WJa6rdelyT — ???????? Nati (@nati_sfv_asf) June 18, 2021

Sommer n'a ainsi pas manqué le moindre entraînement, puisque celui de la veille avait été annulé. «Welcome to the family little sister NAYLA, 16.06.2021», a publié sur Instagram le portier, avant de recevoir des félicitations de tous ses supporters, de l’ASF et de son club. Il pourra ainsi garder le but des siens dimanche.

(L'essentiel/Robin Carrel)