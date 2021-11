Dybala imite la célébration mythique de Platini

Il meraviglioso omaggio della #Joya a #LeRoi! #Dybala supera #Platini sia per numero di gol totali in bianconero che in Champions League, e ci regala uno stupendo momento di #juventinità, un atto di riverenza e di onore verso colui che resterà insuperabile! ❤️ #JuveZenit pic.twitter.com/ejBE9ye7yD — La Maglia Bianconera (@La_Bianconera) November 2, 2021

Un bel hommage. L'attaquant de la Juventus Paulo Dybala a fêté, mardi, le premier de ses deux buts face au Zénith Saint-Pétersbourg (4-1), en imitant la célébration de Michel Platini, effectuée en 1985 lors de la finale de la Coupe intercontinentale.

L'Argentin s’est ainsi allongé sur le terrain, de côté en tenant sa tête avec sa main, comme l’avait fait le Français, après avoir marqué un but magnifique (enchaînement contrôle poitrine, petit sombrero et reprise du pied gauche), finalement refusé à cause du hors-jeu d’un coéquipier.

Paulo Dybala a dépassé mardi, le natif de Joeuf (Meurthe-et-Moselle) au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Juve (105 contre 104 pour Platini entre 1982 et 1987). Il a même amélioré son total plus tard dans le match en transformant un penalty, lui permettant de grimper à la 11e place.

Non c’era un modo migliore per celebrare i 124 anni di storia Auguri Juve! E orgoglioso di aver raggiunto la leggenda “Le Roi” Platini ⚽️ ⚽️ pic.twitter.com/87iPd6NRPE — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) November 2, 2021

Paulo Dybala llegó a los 104 goles en #Juventus e igualó a una leyenda como el francés Platini.

El cordobés está a 11 goles de meterse en los top ten histórico de la "Juve". pic.twitter.com/JP15eZQ2ay — Hernán Laurino (@cholito82) October 25, 2021

