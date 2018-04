Le but du siècle n'est pas le plus beau de l'Histoire

Nous sommes le 22 juin 1986, au Stade Aztèque, devant 114 580 spectateurs médusés. Diego Armando Maradona part balle au pied, élimine tous les Anglais qui ont eu l'outrecuidance de tenter de lui barrer la route et trompe Peter Shilton au bout d'une chevauchée mémorable. Il marque alors un but absolument fabuleux, quelques minutes seulement après sa non moins fameuse «Mais de Dieu». Cette réussite sera appelée très vite «le but du siècle».

But du siècle donc, mais semble-t-il pas assez incroyable pour séduire les suiveurs de la page Facebook de la FIFA. Les internautes ont, en effet, été sondés entre le 31 mars et le 9 avril, pour savoir quel était le plus beau but de l'histoire de toute les Coupes du monde. Au final, la surprise a été de taille, c'est le Mexicain Manuel Negrete qui l'a emporté. Pire, Maradona n'a même pas été sélectionné pour la finale!

Les Mexicains se sont-ils mobilisés en masse? Les Anglais, vexés, ont-ils voté pour tout sauf pour ce but qu'ils ont encaissé il y a de cela 32 ans? On ne le saura sans doute jamais. Le vainqueur, lui, n'est tout de même pas mal, il faut bien l'avouer. Il s'agit de Negrete, qui a permis aux siens de l'emporter 2-0 contre la Bulgarie lors de ce même Mondial. L'ancien milieu de terrain, aujourd'hui âgé de 59 ans, avait réussi un joli ciseau aérien à la 34e minute de ce huitième de finale.

Et le finaliste malheureux, me direz-vous? Il s'agit de la réussite inscrite par Eder, à deux minutes de la fin du match de poule remporté in extremis par le Brésil face à l'Union Soviétique, lors de la Coupe du monde espagnole de 1982. A Séville, l'ailier gauche avait réussi une incroyable volée du gauche et les siens l'avaient emporté 2-1. Pas mal, certes, mais de là à battre «El Pibe de Oro»...

(L'essentiel/rca)