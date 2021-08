Le gros tacle des Allemands au PSG de Messi

L'arrivée de Lionel Messi au PSG ne plaît pas à tout le monde. En Espagne, bien-sûr, où supporters et analystes regrettent le départ du cador de la Liga, après ceux de Ronaldo en 2018 et de Sergio Ramos, il y a un mois. Mais les critiques les plus virulentes sont venues d'Allemagne, avec en tête, le président du Borussia Dortmund, qui a évoqué «une concurrence déloyale».

Hans-Joachim Watzke est allé encore plus loin en visant directement les propriétaires du PSG, qui appartient à QSI, fonds souverain du Qatar: «Franchement, cela ne serait pas ma tasse de thé de devoir me mettre à genoux tous les quatre matins devant l'émir du Qatar». Doha appréciera.

Oliver Kahn, président du conseil d'administration du Bayern, s'est montré moins frontal en centrant ses critiques sur le sportif. Lui ne se dit «pas inquiet» pour la compétitivité de son équipe: «Au PSG, des sommes incroyables sont régulièrement déboursées, mais jusqu'à maintenant, il n'est encore jamais parvenu à remporter la Ligue des champions. Le dernier Euro nous a prouvé que ce n'est pas l'équipe la plus talentueuse qui s'impose, mais celle qui joue le mieux ensemble». Une pique directement adressée aux Bleus de Didier Deschamps, qui, pour le coup, n'avaient rien demandé à personne...

(th/L'essentiel)