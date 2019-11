«Seule ma femme a plus de c... que moi!»

En annonçant sa leucémie en juillet dernier, Sinisa Mihajlovic avait ému le monde entier. L'entraîneur serbe du FC Bologne - tout juste sorti d'un séjour de quatre mois à l'hôpital - a fait sa première apparition publique vendredi. Une conférence de presse particulièrement émouvante. Celui qui est toujours considéré comme l'un des meilleurs tireurs de coups-francs de l'histoire du football ne connaît il est vrai pas la langue de bois. Morceaux choisis...

Le technicien de 50 ans a commencé par rendre un vibrant hommage à sa femme Ariana. «Elle était avec moi tous les jours, a-t-il précisé. C'est la seule personne que je connaisse qui a plus de couilles que moi. Je t'aime!»

#Mihajlovic, meraviglioso ringraziamento alla moglie: "È stata tutti i giorni con me. È l'unica persona che conosco che abbia più palle di me. Ti amo" pic.twitter.com/ybCKxd8YJE– FOX Sports (@FOXSportsIT) 29 novembre 2019

«J'ai passé quatre mois et demi à l'hôpital, a-t-il poursuivi. J'étais enfermé seul dans une chambre avec de l'air et de l'eau filtrés. Mon plus grand souhait, c'était de prendre une grande bouffée d'air frais, mais je n'ai pas pu le faire pendant quatre mois. Je veux dire à tous ceux qui souffrent de leucémie, ou qui sont atteints d'une autre maladie grave, qu'ils ne devraient pas se sentir moins forts s'ils ne se battent pas contre la maladie comme je l'ai affrontée. Il n'y a pas de honte à avoir peur, à pleurer ou à désespérer. La seule chose qu'ils ne doivent jamais perdre, c'est la volonté de vivre.»

«J'espère que je serai un homme meilleur»

Sinisa Mihajlovic a exprimé sa gratitude à tout le personnel soignant et encadrant, indiquant également avoir subi trois séances de chimiothérapie. «Je n'ai jamais eu l'impression d'être un héros, je suis juste un homme (...). J'espère que je serai un homme meilleur. Dans ma vie d'avant, la patience n'était pas mon point fort», a-t-il confessé.

Même les supporters des clubs adverses ont eu droit à leurs remerciements personnalisés. «Il y a un an, j'ai été insulté lors du déplacement à Turin, mais cette fois, tout le monde m'a applaudi. Ils ont été sensibles au fait que je n'ai pas eu peur de me montrer alors même que je n'étais pas dans un état présentable.»

Fidèle à son objectivité, le Serbe a tenu des propos moins conciliants à l'égard de ses joueurs, pointés actuellement à un très modeste 15e rang de la Serie A. «Je ne voulais pas que ma maladie serve d'excuse à Bologne. J'attendais plus de mes joueurs sur le terrain, a-t-il indiqué, rappelant avoir parfois mené des entraînements «avec plus de 40 degrés de fièvre«. Par-dessus tout, je suis en colère des résultats et de l'attitude. Désormais, ils doivent se donner à 200 %. Nous devons commencer à marquer des points et à reprendre notre marche en avant.»

(L'essentiel)