Un choc Arsenal-​​Naples, Benfica face à Francfort

Quarts de finale : 11 et 18 avril

Demi-finales : 2 et 9 mai

Finale : mercredi 29 mai, stade Olympique de Bakou — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 15 mars 2019

Il s'agira d'une finale avant l'heure. Arsenal et Naples s’affronteront en quarts de finale de l'Europa League, avec match aller à Londres. Renversants en 8e de finale contre Rennes, les Gunners ont clairement indiqué qu'ils souhaitaient aller au bout de la compétition. Une ambition que partage le Napoli, dont l'élimination en Ligue des champions a été plutôt mal vécue.

Tirage difficile également pour le Benfica Lisbonne qui sera opposé à l'Eintracht Francfort. Les Allemands ont éliminé au tour précédent l'Inter Milan, un des favoris de la compétition.

La finale à Bakou

Les deux autres rencontres mettront aux prises, Valence et Villareal pour une confrontation 100% espagnole. Chelsea a hérité du tirage le plus abordable avec le Slavia Prague. Les Anglais ont été impressionnants en 8e avec deux larges victoires contre le Dynamo Kiev (3-0 et 0-5).

En demi-finales, le vainqueur d'Arsenal-Naples affrontera celui de Valence-Villareal. L'autre match opposera, le vainqueur de Benfica-Francfort à celui de Chelsea-Slavia Prague. La finale de l'Europa League aura lieu à Bakou, en Azerbaïdjan.

