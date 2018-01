Hoeness veut convaincre Heynckes de rester

«Nous essayons de lui faire passer l'idée que sa mission au Bayern n'est pas encore terminée», a déclaré le dirigeant lors d'une conférence à Düsseldorf devant 500 invités. «Jupp doit assurer la transition entre les anciens joueurs et les jeunes. J'espère pouvoir le convaincre de rester un an de plus. Il n'y a pas de plan B». Le technicien de 72 ans a accepté en octobre de sortir de sa retraite mais il a signé un contrat jusqu'en juin et répète depuis qu'il n'a pas l'intention d'aller plus loin, en raison de son âge.

Depuis son arrivée, le coach qui s'était retiré en 2013 sur un triplé historique Ligue des champions-championnat-Coupe passe pour un faiseur de miracles. L'équipe a gagné avec lui 18 de ses 19 matches, caracole en tête de la Bundesliga avec 16 points d'avance, et l'ambiance est de nouveau au beau fixe après les turbulences de la fin de l'ère Ancelotti.

La presse allemande a cependant beaucoup spéculé sur le nom d'un possible successeur, mais aucun candidat potentiel ne semble faire l'unanimité. Le président du directoire Karl-Heinz Rummenigge a dit qu'il voulait un Allemand. Les hommes les plus souvent cités sont le très jeune coach de Hoffenheim, Julian Nagelsmann, 30 ans et quasiment sans aucune expérience internationale, et Thomas Tuchel, sans club depuis son éviction de Dortmund en fin de saison dernière.

(L'essentiel/AFP)