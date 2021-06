Un premier record signé Jude Bellingham, 17 ans

17 ans et un peu plus de 11 mois. Voici l’âge de Jude Bellingham, qui en remplaçant Harry Kane est devenu ce dimanche 13 juin le plus jeune joueur de l’histoire a avoir participé à l’Euro. Il est également le plus jeune joueur de l’Angleterre à disputer un tournoi majeur (Coupe du Monde et Euro).

There's Jude Bellingham, about to enter the fray to become the youngest player ever to play in the Euros aged 17. pic.twitter.com/nVgwPI9yv1 — SportsJOE (@SportsJOEdotie) June 13, 2021

À noter que son record pourrait déjà être battu dans quelques heures: le Polonais Kacper Kozłowski, âgé de 17 ans et 7 mois, est le plus jeune footballeur sélectionné pour cet Euro. S'il entre en jeu contre la Slovaquie ce lundi (18h), il sera le nouveau détenteur du record.

Le précédent record était détenu par le Néerlandais Jetro Willems, 18 ans et 71 jours contre le Danemark, en 2012. celui du plus jeune buteur est toujours détenu par le Suisse Johan Vonlanthen, qui avait 18 ans et 141 jours quand il a marqué contre la France en 2004.

(L'essentiel)