Portugal: excédés, les joueurs ont fait la grève

Les joueurs du Clube Desportivo das Aves sont en train de terminer une saison cauchemardesque – il ne reste qu’une journée à disputer en Primeira Liga portugaise. Derniers du classement et condamnés à la relégation depuis belle lurette, ils traversent une crise sans précédent et ne sont plus payés depuis plusieurs mois.

Dimanche passé, Estrela Costa, actionnaire du club, avait même laissé entendre que l’équipe pourrait ne pas affronter Benfica mardi, en raison de l’annulation de l’assurance contre les accidents de travail. Le club, détenu par l’actionnaire chinois Wei Zhao, n’a plus payé ses joueurs depuis janvier. Ses dirigeants se réfugient derrière la fermeture des banques chinoises (à cause du coronavirus) pour expliquer ces retards dans les salaires.

Plusieurs joueurs ont cassé leur contrat début avril, et ceux qui sont restés en ont visiblement ras le bol. Pour manifester leur mécontentement, ils ont fait la grève durant la première minute du match contre Benfica – qui a finalement pu avoir lieu.

Au coup d’envoi, les onze joueurs d’Aves sont restés immobiles sur le terrain, tout comme les remplaçants et le staff le long de la ligne de touche. Pendant ces 60 premières secondes, les joueurs du Benfica ont fait tourner le ballon entre eux, mais sans partir à l’attaque, par respect pour l’action de leurs adversaires. Après, le match a pris une tournure normale, et Benfica s’est imposé 4-0.

Ce mouvement de grève n’a pas laissé les footballeurs portugais insensibles. Ainsi, les internationaux Bruno Fernandes (Manchester United), Ricardo Pereira (Leicester City) et le gardien Claudio Ramos (CD Tondela) ont déjà annoncé qu’ils allaient venir en aide financièrement aux joueurs impayés d’Aves. Le mouvement de solidarité est lancé.

