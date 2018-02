Chelsea explose face à Watford

Réduits à 10 à la demi-heure de jeu avec le 2e carton jaune de Bakayoko, les Blues ont littéralement explosé face à Watford (11e du championnat). Dans la foulée, à la 42e minute, Deeney ouvrait le score pour Watford qui semblait tranquillement se diriger vers la victoire. Mais c'était sans compter sur Eden Hazard: le Belge, bien servi par David Luiz remettait les deux équipes à égalité (1-1, 82e).

Résultats de la 26e journée



Samedi

Burnley - Manchester City 1 - 1

Manchester United - Huddersfield 2 - 0

Leicester - Swansea 1 - 1

Bournemouth - Stoke 2 - 1

West Bromwich - Southampton 2 - 3

Brighton - West Ham 3 - 1

Arsenal - Everton 5 - 1



Dimanche

Crystal Palace - Newcastle 1 - 1

Liverpool - Tottenham 2 - 2



Lundi

Watford - Chelsea 3 - 1

Watford ne comptait pas en rester là et offrait un festival en fin de mtach: Janmaat gagnait son face-à-face avec Courtois (2-1, 84e), Doucouré enfonçait le clou quatre minutes plus tard (3-1, 88e) et Pereyra parachevait le tout à la 92e (4-1).

Chelsea reste 4e avec 50 points, devant Tottenham (49 pts). Watford reste 11e.

