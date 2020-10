Un Messi-​​Ronaldo en Ligue des champions

La chasse au Bayern est ouverte! Les groupes de la Ligue des champions sont tirés au sort ce jeudi à partir de 17h au siège de l'UEFA en Suisse. Suivez le tirage en direct sur notre site!

18h23

Une image vaut mieux que 1000 mots. Voici un récapitulatif du tirage au sort. Le calendrier doit être dévoilé vendredi soir.

[#LDC] OFFICIEL !



Les groupes de la Champions League pour la saison 2020-2021 ! pic.twitter.com/sa6G3ZCzZU — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) October 1, 2020

18h21

Et le tirage se termine avec Ferencváros. Les Hongrois joueront le Barça, la Juve et Kiev.

18h20

Le Borussia Mönchengladbach affrontera le Real, l'Inter et Donetsk.

18h19

Le FC Midtjylland est aussi novice à ce niveau. Les Danois découvriront la compétition contre Liverpool, l'Ajax et l'Atalanta.

18h18

Le Stade rennais joue aussi sa première Ligue des champions. Ce sera face à Séville, Chelsea et Krasnodar.

18h18

L'Istanbul Başakşehir jouera pour sa première C1 contre Paris, ManU et Leipzig.

18h17

Le Club Bruges, finaliste en 1978, avec Zenit, Borussia et Lazio dans le groupe F.

18h16

Le Lokomotiv Moscou avec le Bayern, l'Atlético et Salzbourg dans le groupe A.

18h15

C'est parti! Marseille avec Porto, City et Olimpiacos dans le groupe C.

18h14

Allez, on va compléter les groupes en tirant les équipes du quatrième chapeau.

18h13

Bon, Robert Lewandowski ne veut pas danser avec son smoking... Dommage...

18h06

Les attaquants de la saison! Naturellement Robert Lewandowski, champion d'Europe avec le Bayern, chez les hommes. Et la joueuse de Wolfsburg Pernille Harder chez les dames.

18h05

L'Inter affrontera le Real et Donetsk dans le groupe C. Et le tirage de ce chapeau se finit avec la Lazio qui sera opposée à Dortmund et au Zenit dans le groupe F.

18h04

Les Autrichiens de Salzbourg feront face au Bayern et l'Atlético dans le groupe A.

18h03

Le Dynamo Kiev jouera le groupe J avec la Juventus et le Barça.

18h02

L'Atalanta Bergame fera face à Liverpool et à l'Ajax dans le groupe D. L'Olympiacos jouera City et Porto dans le groupe C.

18h01

Leipzig hérite de Paris et Manchester United dans le groupe F.

18h

On commence avec Krasnodar. Les Russes joueront, pour leur première Ligue des champions, contre Séville et Chelsea, dans le groupe E.

17h59

Et on passe au chapeau 3.

17h51

Et on repasse à une phase de parlotte, avec les milieux de terrain de l'année. Kevin de Bruyne chez les hommes et la Lyonnaise (encore) Dzsenifer Marozsán chez les dames.

17h49

Le champion d'Ukraine Donetsk affrontera le Real dans le groupe B. Dortmund tombe dans le groupe F, avec Saint-Pétersbourg. Restent les deux clubs de Manchester. United affrontera le PSG et Ciy le FC Porto.

17h47

Le Barça sera opposé à la Juventus dans le groupe G. Un Messi-Ronaldo qui arrive! L'Ajax hérite de Liverpool dans le groupe D.

17h44

Et ça commence fort! L'Atlético de Madrid rejoint le Bayern dans le groupe A. Chelsea jouera face à Séville dans le groupe E.

17h43

Allez! Assez de blablas, on passe au chapeau 2! Barça, Atlético, City, United, Donetsk, Dortmund, Chelsea et Ajax vont rejoindre les équipes déjà tirées au sort.

17h36

Pour connaitre des affiches, il faudra patienter un peu. On passe aux trophées de défenseur et défenseure de l'année. Avec encore une fois les champions d'Europe en titre récompensés, Wendy Renard chez les dames et Joshua Kimmich chez les messieurs.

17h34

Le tirage du premier chapeau continue. Liverpool tombe dans le groupe D, Séville, vainqueur de la Ligue Europa, jouera le groupe E et le Zenit Saint-Pétersbourg dans le groupe F. La Juventus jouera dans le groupe G. Dernier à sortir du chapeau, Paris sera dans la poule H.

17h33

À tout seigneur, tout honneur. Le champion d'Europe est tiré en premier. Le Bayern jouera le groupe A. Le club le plus titré, le Real, tombe dans le groupe B. Le FC Porto, tiré en troisième sera dans le groupe C.

17h32

C'est parti! On remue les boules pour tirer au sort!

17h31

Un petit clip avec les équipes du chapeau 1. Forcément, il y a du lourd. Bayern, Séville, Real, Liverpool, Juve, PSG, Zenith et Porto.

17h27

On nous explique à présent comment fonctionne le tirage, avec les quatre chapeaux. Le premier comprend le champion d'Europe et le vainqueur de la Ligue Europa, le Bayern et Séville, et les champions d'Espagne, d'Angleterre, d'Italie, de Russie et du Portugal. Ensuite, les équipes sont réparties selon leur indice UEFA. Russes et Ukrainiens ne seront pas dans le même groupe, et les équipes d'un même pays joueront des soirs différents si possible. Pour le reste, c'est un peu technique et longuet, on verra à l'usage.

17h26

Un officiel de l'UEFA dit qu'il est content de pouvoir effectuer ce tirage au sort, après des mois difficiles. Mais les clubs ne sont pas là, cette fois. Personne pour assister au tirage. Mais c'est parti pour «le premier rush d'adrénaline de la saison».

17h20

La Française Sarah Bouhaddi, quintuple championne d'Europe en titre avec Lyon, est élue gardienne de l'année. Elle est la première a remporter le trophée. «C'est une grande fierté, un grand honneur», se félicite la gardienne de l'équipe de France. Chez les hommes, c'est Manuel Neuer, sacré avec le Bayern, qui décroche le trophée.

17h18

On passe aux trophées des gardiens de l'année, un côté femmes, un côté hommes. L'UEFA complète en effet ses trophées. Il y aura aussi une meilleure gardienne, meilleure défenseure, milieu de terrain et attaquante chez les dames.

17h16

Au tour de Florent Malouda, ancier coéquipier de Drogba à Chelsea et... Guingamp, de monter sur scène. Il évoque notamment la Ligue des champions remportée ensemble. Avec Chelsea, pas Guingamp. Les deux hommes se mettent derrière leurs saladiers pour participer au tirage.

17h10

On commence par un trophée pour Didier Drogba, récompensé pour l'ensemble de son œuvre par le président de l'UEFA. «Il n'a jamais oublié d'où il venait, il a aidé les enfants, à construire des écoles, dans son pays la Côte d'Ivoire. C'est un grand homme», souligne Aleksander Čeferin, le patron du foot européen.

17h

Bonjour et bienvenue sur notre site pour suivre en direct le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions.

(L'essentiel)