Trippier s’offre un chien de garde à prix d’or

Désireux de sécuriser sa demeure, Kieran Trippier a opté pour une solution simple. L’international anglais de 29 ans s’est offert un chien de garde contre la coquette somme de 20 000 livres (soit un peu plus de 22 200 euros). L’animal, un rottweiler, a été récupéré auprès de l’entreprise Chaperone K9, spécialisée dans l’élevage de chiens de protection.

Celle-ci a salué l’acquisition de Trippier sur Instagram, en postant une photo de son nouveau compagnon accompagnée de la légende suivante: «Bienvenue dans la famille Chaperone K9».

Une pratique répandue chez les footballeurs

Le joueur de l’Atletico Madrid n’est pas le premier footballeur à se rapprocher de cette société. Avant lui, Paul Pogba, Marcus Rashford, Phil Jones (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Jamie Vardy (Leicester), Mark Noble (West Ham), Michael Keane (Everton) ou encore Andy Carroll (Newcastle) ont acheté un chien auprès de Chaperone K9.

«Un chien de protection Chaperone K9 offre le nec plus ultra en matière de sécurité personnelle et familiale, tout en étant un membre de la famille fidèle et aimant», précise l’entreprise sur son site.

(L'essentiel)