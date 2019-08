«Tu devrais avoir honte», lance un ancien Gunner

Mardi, les Girondins de Bordeaux ont officialisé l'arrivée du Français Laurent Koscielny. Après neuf saisons passées en Premier League avec Arsenal, le défenseur de 33 ans est de retour en Ligue 1, après des passages à Guingamp, Tours et Lorient.

Pour annoncer l'arrivée du joueur, les Girondins ont publié une vidéo sur Twitter (voir ci-dessus). On y voit Koscielny enlever le maillot de son ancien club pour dévoiler celui de Bordeaux. Cette mise en scène, dans laquelle le Français semble se «débarrasser» du maillot des Gunners, est très mal passée du côté des fans d'Arsenal. Les circonstances du départ de Koscielny ne sont pas non plus étrangères à ces réactions négatives. Le Français avait en effet refusé de prendre part à la tournée américaine de pré-saison du club londonien, forçant son départ d'Arsenal après neuf saisons passées à Londres.

«Quel manque de respect!»

Le comportement du joueur avait été ouvertement critiqué par le club anglais dans un bref communiqué paru sur le site internet du club: «Nous sommes très déçus. Cela va à l'encontre de nos instructions claires. Nous espérons résoudre cette question et nous ne ferons pas d'autres commentaires pour le moment».

De son côté, Ian Wright, ancien joueur d'Arsenal et véritable légende du club, n'a pas mâché ses mots sur Twitter au moment d'évoquer le départ du Français. «Ça fait mal. Quel manque de respect! Tu devrais avoir honte de la façon dont tu as quitté le club après neuf ans. Tu as eu ce que tu voulais et tu te moques encore. J'espère que ça vaudra le coup à la longue», a déploré Wright, 288 matches (185 buts) avec les Gunners entre 1991 et 1998.

«Pas à moi d'en parler»

De son côté, Koscielny n'a pas vraiment eu envie de s'éterniser sur les raisons de son départ. «Ce n'est pas à moi d'en parler. Je suis tourné sur Bordeaux, un match arrive samedi. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans ma réponse. Les propos des anciens d'Arsenal? J'ai un énorme respect pour Arsenal, j'y suis resté neuf ans. Tout ce qui concerne mon transfert et ma situation avec le club, vous voyez avec eux, pas avec moi», a déclaré le Français mercredi en conférence de presse.

Voilà qui ne va certainement pas calmer la colère des supporters d'Arsenal.

(L'essentiel)