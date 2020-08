Lyon déroule avec un triplé de Memphis Depay

L’Olympique lyonnais s’est imposé vendredi 4-1 face à Dijon pour son premier match de championnat de la saison après son élimination en demi-finale de Ligue des champions, grâce à un triplé du Néerlandais Memphis Depay, également à l’origine du quatrième but.

Archi dominateur mais longtemps inefficace, l’OL a été surpris par un but d’Aurélien Scheidler (13e) avant de renverser le match en six minutes, grâce à Depay (39e sur penalty, 45e+1) et un contre son camp de Lautoa (45e), puis d’enfoncer le clou avec un deuxième pénalty de Depay (66e).

Neuf jours après avoir été éliminé en demi-finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich (3-0), et globalement livré quatre matches de bonne facture au mois d’août, les Lyonnais étaient attendus au tournant. Mais malgré leurs déclarations d’intentions, le début de rencontre a été compliqué pour l’OL qui a concédé l’ouverture du score dès la 13e minute, contre le cours du jeu.

Les Lyonnais, encore une fois dans une organisation en 3-5-2, ont néanmoins maîtrisé un adversaire bien plus faible. Et si Memphis Depay a de nouveau été en difficulté dans le jeu, à l’image du ballon qu’il a perdu dans son camp sur le but dijonnais, il s’est montré présent dans les moments décisifs pour permettre à son équipe de se remettre dans le sens de la marche avant la mi-temps.

Coup dur pour Aouar

Et outre Cherki, qui aurait pu marquer sur un tir détourné par Gomis (85e), l’entraîneur Rudi Garcia a profité de la règle des cinq changements pour permettre à Kenny Tete, au jeune Melvin Bard, en contact avec le Bayern, à Jeff Reine-Adelaïde ou encore à Joachim Andersen d’avoir aussi du temps de jeu dans une habile gestion de l’effectif.

Pourtant la soirée avait commencé par un coup dur avec le forfait de dernière minute du meneur de jeu Houssem Aouar, testé positif au Covid-19 tout en étant totalement asymptomatique comme le club rhodanien n’a pas manqué de le souligner dans son communiqué.

Le jeune milieu offensif a été placé en quarantaine et ne reprendra l’entraînement que dans dix ou quinze jours selon l’OL. Aouar manquera le rassemblement de l’équipe de France pour lequel il était convoqué en vue des matches contre la Suède et la Croatie. Il est remplacé chez les Bleus par l’ancien Lyonnais Nabil Fekir, actuellement au Betis Séville.

