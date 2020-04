L'ancien coach Radomir Antic s'est éteint

L'ex-entraîneur serbe du Real Madrid, de l'Atlético Madrid et du FC Barcelone, Radomir Antic est décédé ce lundi à l'âge de 71 ans, ont annoncé les clubs espagnols en début de soirée. «Le Real Madrid C.F. est au regret d'apprendre le décès de Radomir Antic, qui a été l'entraîneur du Real Madrid de mars 1991 à janvier 1992, et présente ses sincères condoléances à sa famille et amis», a annoncé le club merengue via communiqué lundi soir. «L'Atlético Madrid est en deuil après le décès de notre ex-entraîneur Radomir Antic», a indiqué l'autre club madrilène sur Twitter.

Le quotidien Marca, le plus vendu en Espagne, a indiqué sur son site que le technicien, le seul à avoir dirigé les trois géants du foot espagnol dans sa carrière, est décédé des suites d'une longue maladie. Antic a officié sur le banc de l'Atlético Madrid entre 1995 et 2000, et a laissé une trace au club pour avoir été l'entraîneur qui a mené les Colchoneros vers le doublé Championnat-Coupe du Roi en 1995-1996.

Dans la deuxième moitié de la saison 2002-2003, il a aussi entraîné le Barça, qui a également publié un message de condoléances. Radomir Antic a été le sélectionneur de l'équipe nationale serbe de 2008 à 2010, période durant laquelle il l'a menée vers une victoire contre l'Allemagne (1-0) au Mondial 2010 en Afrique du Sud, son principal fait d'armes en sélection.

(L'essentiel/afp)