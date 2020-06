Thierry Ambrose au FC Metz pour 3 saisons

???? Prêté par @ManCity depuis l'été 2019, @AmbroseThierry rejoint définitivement le #FCMetz !



L'attaquant de 23 ans s'est engagé pour 3⃣ saisons et est donc désormais lié avec le club à la Croix de Lorraine jusqu'en juin 2023 — FC Metz ☨ (@FCMetz) June 16, 2020

L'attaquant Thierry Ambrose va rester en Moselle comme attendu. Jusqu'ici prêté, avec option d'achat automatique, par la formation anglaise de Manchester City, l’attaquant de 23 ans est désormais lié au club à la Croix de Lorraine jusqu’en juin 2023, indique le club.

Formé à Auxerre, il a évolué au NAC Breda (Pays-Bas) et au RC Lens avant de rejoindre la Moselle. Le plus souvent remplaçant au cours de la saison dernière, il a disputé 18 rencontres sous le maillot grenat sans inscrire de but.

International U19 français, Thierry Ambrose «espère poursuivre sa progression et contribuer au succès du club mosellan dans l’élite du football français», écrit le club dans un communiqué.

(L'essentiel)