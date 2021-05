Un ado meurt alors qu'il fête le titre de l'Atlético

Les célébrations du titre de champion d'Espagne par plusieurs milliers de supporters de l'Atlético, autour de la fontaine de Neptune à Madrid, ont été endeuillées par le décès accidentel d'un adolescent de 14 ans, samedi soir, ont indiqué les services d'urgence à l'AFP. Le drame s'est produit alors que le mineur se trouvait à bord d'une fourgonnette en compagnie de proches, une partie du corps passée au travers de la vitre. Et lorsque le véhicule est entré dans un parking souterrain d'une place proche du lieu des festivités, le jeune homme a heurté le mur, ce qui a provoqué un traumatisme crânien sévère. Les services d'urgence ont tenté en vain de le ranimer pendant une heure.

Plusieurs milliers de supporters se sont retrouvés pour célébrer le sacre de leur équipe en Liga, alors que les autorités avaient appelé à éviter tout rassemblement par sécurité sanitaire. Ainsi, environ deux mille supporters se sont rassemblés autour de la fontaine de Neptune, qui était barricadée et surveillée par les forces de l'ordre. La police n'a pas coupé la circulation, et les voitures traversaient la place au compte-goutte, souvent en klaxonnant pour haranguer la foule, qui agitait ses écharpes et ses banderoles au rythme des chants «Atléti, Atléti, Atlético de Madrid!».

La coutume veut que les supporters de l'Atlético Madrid aillent se baigner dans cette fontaine quand l'équipe remporte un titre. Mais les autorités sanitaire leur avaient demandé d'éviter tout rassemblement et le gouvernement comme le club avaient appelé à des célébrations responsables.

(L'essentiel/afp)