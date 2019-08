Dudelange face à Séville, Apoel et Qarabag!

13h50

Voilà, ce tirage au sort est terminé, tout comme ce live. Merci de l'avoir suivi chez nous! On vous récapitule, donc, l'ensemble des groupes, dans le tweet ci-dessous.

The 2019/20 #UEL group stage draw!



Which games are you excited for?#UELdraw pic.twitter.com/aZkjcfj4lD — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2019

13h48

Bon, du coup, à votre avis, Dudelange peut sortir de cette poule et continuer l'aventure?

13h45

Bon, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas le groupe de rêve pour Dudelange, même si Séville est un bel adversaire, quintuple vainqueur de la compétition. En revanche, on peut penser, raisonnablement, que la qualification n'est pas impossible pour Dudelange, l'Apoel et Qarabag pouvant être vus comme des adversaires à la portée du F91.

13h43

Bon, on ne vous cache pas qu'on a un peu perdu le fil de la suite du tirage, une fois Dudelange sorti du chapeau. On va récapituler ça bientôt. Le groupe de Porto est complété par les Glasgow Rangers.

13h40

Dudelange est sorti du chapeau en premier! Avec Séville, Apoel et Qarabag!

13h40

On passe au pot 4 avec Dudelange!

13h40

Le Partizan Belgrade dans le J avec Rome et Moenchengladbach.

Le Standard de Liège dans le groupe F avec Arsenal et Francfort. Dur.

Wolverhampton face à Braga et au Besiktas.

13h37

Qarabaq avec Séville et l'Apoel dans le A.

Malmö avec Kiev et Copenhague. Un beau derby entre Danemark et Suède dans le groupe B!

Getafe avec Bâle et Krasnodar dans le groupe C.

Le Feyenoord, double vainqueur, dans le groupe G avec Porto et Berne.

Rosenborg avec le Sporting et le PSV dans le groupe D.

Rennes avec la Lazio et le Celtic dans le groupe E.

L'Espanyol avec Moscou et Ludogorets.

Saint-Étienne avec Wolfsburg et Gent.

13h32

Et place au chapeau 3! Ça va vite!

13h32

Ludogorets va dans le groupe H avec Moscou. Moenchengladbach tombe dans le groupe J avec la Roma. Gent dans le I avec Wolfsburg. Braga tombe sur Besiktas dans le groupe K. Et, enfin, on termine le chapeau 2 avec Astana. Les Kazakhs sont dans le groupe L avec Manchester United.

13h30

Le PSV avec le Sporting dans le groupe D. Le Celtic Glasgow ira à Rome face à la Lazio dans le groupe E. Francfort tombe sur le groupe F contre Arsenal. Un finaliste 2019 contre un demi-finaliste! Berne tombe dans le groupe G avec le FC Porto.

13h27

L'Apoel va dans le groupe A avec Séville. Krasnodar file dans le groupe C avec Bâle. Copenhague file dans le groupe B avec Kiev et Gerson.

13h25

La Roma dans le groupe J, Arsenal, finaliste en titre dans le F, le Besiktas dans le groupe K et Manchester United dans le groupe L.

13h25

Le CSKA Moscou dans le groupe H, Wolfsburg dans le I.

13h24

La Lazio dans le groupe E, Porto dans le G.

13h23

Le Dynamo Kiev de Gerson Rodrigues ira dans la poule B, le FC Bâle dans le groupe C, le Sporting Club Portugal dans le D.

13h22

Et c'est parti, on touille les boules et on tire en premier Séville, recordman du nombre de Ligues Europa gagnées, qui ira dans le groupe A.

13h20

Et maintenant, on nous explique comment le tirage au sort fonctionne. Donc quatre chapeaux, en fonction des indices UEFA des 48 équipes qualifiées. Les matchs se dérouleront les jeudis soirs. Deux équipes du même pays ne peuvent pas se rencontrer, pas plus que des équipes russes et ukrainiennes, pour des raisons politiques. On va commencer par le chapeau 1, Dudelange sera donc tiré au sort vers la fin, avec le reste du chapeau 4. On apprend que le calendrier des matchs sera donné deux heures après le tirage au sort.

13h17

Le secrétaire général adjoint de la FIFA évoque le drame vécu par Luis Enrique et présente ses condoléances suite au décès de sa petite fille.

13h15

Le tireur au sort suivant est Paulo Ferreira, ancien joueur du FC Porto et Chelsea. Il a remporté deux Ligues Europa et deux Ligues des Champions.

13h13

Le premier tireur arrive. Il s'agit d'Ashley Cole. On continue avec un peu de blabla. En attendant, il semble que Manchester United soit votre adversaire de rêve pour Dudelange, vu le sondage que vous trouverez plus bas. ManU recueille 33,8% de vos votes, devant Porto (14,08%) et la Roma (12,68%).

13h10

Andrzej Buncol, ambassadeur polonais de la finale, qui a remporté la compétition en 1988 avec Leverkusen, apporte le trophée et parle de la ville de Gdańsk, «folle de football». Il parle de sa finale, qui se jouait alors en matchs aller retour. Leverkusen avait à l'époque remonté une défaite 3-0 pour s'imposer aux tirs au but au match retour contre l'Espanyol Barcelone.

13h08

Et le joueur de l'année en Ligue Europa est Eden Hazard. Le Belge a remporté la compétition avec Chelsea et a inscrit un but en finale. Le nouveau joueur du Real Madrid, n'est pas présent, mais a préparé une petite vidéo.

13h06

La finale de la Ligue Europa version 2019/2020 se déroulera le 27 mai 2020 dans le stade Energa de Gdańsk, en Pologne.

13h02

Bon, le présentateur du tirage au sort nous annonce que l'UEFA va aussi distribuer des trophées aux joueurs de l'année en Ligue Europa. Et on passe sur un clip avec les meilleurs moments de la saison dernière.

13h

Et c'est parti à Monaco! Le tirage au sort commence! À noter qu'outre les Dudelangeois, le football luxembourgeois est représenté par Gerson Rodrigues, qui évolue à Kiev, versé dans le chapeau 1 et Christopher Martins, qui joue aux Young Boys de Berne, dans le chapeau 2.

12h58

Bon, il y a plus d'équipes à tirer au sort que jeudi pour la Ligue des champions, mais cela pourrait aller plus vite, il y aura moins de cérémonies et de trophées à distribuer, a priori. En attendant que ça commence, on peut continuer à rêver aux affiches à venir!

12h55

Voici la répartition des équipes en quatre chapeaux. Vous le voyez, le F91 est dans le chapeau 4. Les Dudelangeois peuvent rêver d'adversaires comme Arsenal, Porto ou encore Manchester United, la Roma et le Celtic de Glasgow. Quoi qu'il en soit, de beaux matchs en perspective au Josy-Barthel.

12h50

Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré au tirage au sort de la phase de poules de la Ligue Europa! À partir de 13h, à Monaco, on connaîtra la composition des douze groupes de quatre équipes et, donc, les adversaires de Dudelange, qui renouvelle l'exploit de la saison dernière.

Pour bien démarrer votre journée, l’hymne de l’Europa League pic.twitter.com/TIDBp3jSm0 — Le Twittos du SRFC (@xzregy) August 30, 2019

(jw/L'essentiel)