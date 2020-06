Aulas en remet une couche sur la France

Le président de l’Olympique Lyonnais n’a toujours pas digéré la décision de la Fédération française de football et de la Ligue d’arrêter la saison. Comme il l’a répété à maintes reprises, il en veut à ses dirigeants et à la terre entière. Cette fois interrogé par l’agence de presse espagnole EFE, Jean-Michel Aulas en a remis une couche.

Les semaines passent, mais le patron de l’OL apparaît toujours aussi remonté contre la FFF. Omniprésent dans les médias avant la décision du Conseil d’Etat, le président lyonnais s’était fait plus discret depuis. Mais après s’être étonné dans les colonnes de la «Gazzetta dello Sport», que l’Olympique Lyonnais, grâce à sa victoire décrochée face à la Juventus Turin lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, n’ait pas été directement qualifié pour les quarts de finales, le boss des Gones ne s’est pas gêné d’en rajouter…

«Risée de l’Europe»

«L’arrêt de la Ligue était une stupidité économique et une injustice sportive», a-t-il ainsi encore tonné auprès de l’agence de presse EFE, considérant que la France était devenue la «risée de l’Europe». «La compétitivité avec les autres clubs nous sera défavorable. Je parle avec les présidents de l’Atlético Madrid, de Barcelone, ils sont étonnés», a-t-il poursuivi, avant d’ajouter: «Quand je vois Benzema marquer plus de buts que jamais pendant qu’en France ils ne voulaient pas reprendre le football, je désespère.» Et le Lyonnais rugit encore…

Particulièrement critique à l’égard des dirigeants de la LFP, Jean-Michel Aulas n’a, a contrario, que du bien à dire de Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole. «Comparer nos dirigeants à Tebas serait une insulte, a-t-il notamment affirmé. C’est un grand leader qui a réussi à temporiser quand il fallait le faire et à accélérer au bon moment. Il a défendu les clubs et a réussi à négocier avec l’UEFA.» Et toc!

(L'essentiel/Sport-Center)