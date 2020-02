Jon Bon Jovi dénonce les joueurs du Bayern

Jon Bon Jovi est actuellement à Londres. Le chanteur et leader du groupe qui porte son nom est attendu vendredi, aux Studios Abbey Road, pour ré-enregistrer son nouveau titre, «Unbroken», avec le Prince Harry et le chœur des Invictus Games. Les Invictus Games sont une compétition multisports pour soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés. Ils auront lieu cette année à La Haye (Pays-Bas), en mai prochain.

Le hasard faisant (parfois) bien les choses, l'équipe du Bayern Munich, qui a battu Chelsea 3-0, mardi, en 8e de finale aller de Ligue des champions, a séjourné dans le même hôtel que la rock-star de bientôt 58 ans. Et pour Jon Bon Jovi, c'est grâce à «la force du whisky et de la bière» que les Bavarois ont réussi à mettre le club londonien à genoux.

«Ils sirotaient du whisky et s'amusaient bien»

Invité dans les studios de la radio sportive talkSPORT mercredi, Jon Bon Jovi a en effet lâché une bombe: il a affirmé que les joueurs du Bayern ont fait une sacrée fête au bar de l'hôtel, la nuit... précédant le match! «J'étais seul au bar de l'hôtel le soir avant le match et les joueurs du Bayern étaient là aussi, a-t-il expliqué. Ils sirotaient du whisky et s'amusaient bien».

Bon Jovi s'est aussi permis d'ironiser: «Je vais mettre pas mal de monde en difficulté en disant cela, mais la manière dont ils ont laminé Chelsea le lendemain, à la force du whisky et de la bière, en dit long sur les habitudes de consommation de Chelsea». On savait que les joueurs du Bayern étaient invités chaque année à la fête de la bière munichoise, on apprend donc qu'ils se laissent parfois aller les soirs d'avant-match...

(L'essentiel/nxp)