«Messi joue comme un pâtissier» en ce moment

Dans un entretien accordé au média néerlandais Ziggo Sports, Marco van Basten, ancien joueur de l’Ajax et du Milan AC, a notamment évoqué le début de saison poussif du FC Barcelone. Pour le triple Ballon d’or, Lionel Messi et son coéquipier Antoine Griezmann sont loin d’être à leur meilleur niveau.

«Messi joue mal, Griezmann et lui jouent comme des pâtissiers. Messi n’est pas content de sa situation à Barcelone. Et il y a le problème avec Griezmann. C’est une addition de tous ces facteurs. On ne voit pas le Messi qu’on connaît», a déclaré le Néerlandais.

Cette critique fait référence à un supposé conflit entre l’Argentin et le joueur français. Éric Olhats, ancien conseiller de Griezmann, avait déclaré il y a quelques jours que Lionel Messi est «à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon œil» en 2019.

«J'en ai marre d'être le problème»

Interrogé par les journalistes au sujet de cette affaire, Lionel Messi avait alors déclaré: «J’en ai marre d’être toujours le problème partout dans ce club». De quoi alimenter encore un peu plus les rumeurs d’un départ du joueur argentin en fin de saison. Depuis, Olhats s’est publiquement excusé, tandis que Griezmann a assuré n’avoir plus eu de contact avec son ancien agent depuis au moins trois ans.

Cette nouvelle polémique intervient au moment où le club catalan traverse une zone de turbulences. Si tous les feux sont au vert en Champions League (quatre victoires en autant de rencontres), c’est en revanche la soupe à la grimace en Liga pour le Barça. Après huit journées, le club pointe à la 13e place avec seulement 11 points. Messi (3 buts) et Griezmann (2 buts) sont les cibles de nombreuses critiques en raison de leurs performances moyennes, voire médiocres.

(L'essentiel)