Boycott diplomatique de l'Islande au Mondial

«Parmi les mesures prises par l'Islande se trouve le report de tout dialogue bilatéral de haut niveau avec les autorités russes. Par conséquent, les responsables islandais n'assisteront pas à la Coupe du monde de la FIFA en Russie cet été», a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Le gouvernement islandais a également exhorté Moscou à donner des «réponses claires» au Royaume-Uni, où un ex-agent russe et sa fille ont été empoisonnés au gaz innervant.

«L'attaque de Salisbury constitue une violation grave du droit international et menace la sécurité et la paix en Europe», a jugé la diplomatie islandaise. Cette annonce de Reykjavik intervient après que 16 pays de l'Union européenne, ainsi que les États-Unis, le Canada et l'Ukraine, ont annoncé l'expulsion de plus d'une centaine de diplomates russes de leurs territoires. «Tous les alliés et partenaires les plus proches de l'Islande ont décidé de prendre des mesures contre la Russie dans le sillage de l'attaque de Salisbury», a relevé le communiqué.

«C'est complètement conforme avec la politique étrangère de l'Islande depuis des décennies. Je ne vois pas ça comme une décision dramatique. Cela aurait été inconcevable que l'Islande prenne une autre décision vu comment les choses ont évolué», a expliqué Eirikur Bergmann, professeur de sciences politiques à l'Université Bifrost. En représailles, Moscou applique un embargo sur les exportations alimentaires de l'UE, étendu à l'Islande. Un gros coup dur pour l'île de l'Atlantique nord car la Russie absorbait 40% des exportations islandaises de maquereau avant les sanctions.

(L'essentiel/afp)